O boletim epidemiológico desta segunda-feira da Direção-Geral de Saúde (DGS) sobre a situação da pandemia de Covid-19 em Portugal revela 11.730 infetados em Portugal e 311 mortes. São mais 16 mortos, em 24 horas. Quanto aos casos confirmados, deu-se um aumento de 4%, o mais baixo desde que a epidemia começou.Quanto à distribuição geográfica, é no norte que se verificam mais casos mortais, 168. No centro, morreram 76 pessoas e em Lisboa e Vale do Tejo, 60. Na faixa etária de mais de 80 anos, já morreram 199 pessoas.Os doentes recuperados quase duplicaram, de 75 para 140. Por outro lado, estão internadas em unidades de cuidados intensivos 1.099 pessoas.4.500 pessoas aguardam resultados laboratoriais.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 68 mil.

Em Portugal, segundo o balanço feito no domingo pela Direção-Geral da Saúde, registavam-se 295 mortes, mais 29 do que na véspera, e 11.278 casos de infeções confirmadas, o que representava um aumento de 754 novos infetados.