425.287 trabalhadores em regime de lay-off em Portugal, revela o jornal Expresso este sábado. Segundo o semanário há, neste momento, mais pessoas em lay-off em Portugal do que desempregados. Já mais de 22 mil empresas a funcionar no país pediram acesso a este mecanismo de proteção ao emprego criado pelo Governo para combater os efeitos do Covid-19.