Portugal tem alternativa ao lay-off mas ainda não a usa

O diploma do novo lay-off simplificado, publicado há três semanas, também prevê uma alternativa de apoio às empresas que não implica cortes salariais: trata-se do chamado Plano Extraordinário de Formação, através do qual os empregadores poderiam obter um apoio até 50% do salário bruto de cada trabalhador, com o valor máximo de 635 euros, durante um mês. Mas esta alternativa ao lay-off, que não implica cortes de salários, tem estado esquecida.





