O CSD, o primeiro partido a intervir hoje no debate quinzenal, acusou o governo de não ter cumprido os prazos que o próprio primeiro-minitro tinha anunciado no parlamento para os pagamentos do layoff: 24, 28 e 31, "Nenhum desses prazos foi cumprido", acusou o o líder parlamentar centrista, que quis saber quando vai o governo pagar e lembrou até as declarações do ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, a reconhecer a derrapagem nos prazos.Mas Costa contrariou a afirmação - mas não o seu ministro, já que se recusou "falar sobre outros membros da equipa". "Lamento desiludi-lo, mas não houve atrasos", garantiu António Costa. Lembrou que tinha dito no anterior debate que "os pedidos válidos até 1 semana de abril seriam pagos até ao final do mês de abril" e o que se passou foi até melhor, que que a Segurança Social processou todos os pedidos validados até 10 de abril.E depois fez um contra-ataque: "Não creio que seja legítimo atacar funcionários públicos do Estado que estão a dar o seu melhor." E considerou que os atrasos, a existirem, "não eram do primeiro-ministro ou da ministra, eram da máquina da Segurança Social e isso são pessoas concretas". Que, de resto, fizeram um "esforço enorme" ao passarem de processar 512 pedidos de layoff por ano para processarem 103 mil num mês e meio: ao ritmo anterior, seria trabalho para 187 anos - Costa levava as contas feitas.O CDS não recuou, com Telmo Correia a apontar quem define o modelo para a SS trabalhar é o governo e a questionar ainda a resistência da banca a dar apoio à economia no atual contexto: "Acha normal que só 3% de quem pede apoio à banca o esteja a ter?" Costa respondeu com outro número, dizendo que o fundo de garantia que aprova os pedidos de crédito às linhas Covid-19 já aprovou "fundo de garantira 4700 milhões de euros de garantias".O primeiro-minitro não respondeu a uma questão sobre os entraves e atrasos de que, no entanto, as empresas se continuam a queixar, mas, sobre a publicação dos contratos do Estado para compras de equipamento contra a Covid-19, lembrou o que foi publicado em Diário da República para assegurar que os contratos vão mesmo ser publicados no portal dos contratos públicos.