"Testar, testar, testar" é a palavra de ordem para combater de forma mais eficaz o novo coronavírus Covid-19. Os maiores epidemiologistas mundiais partilham todos da opinião de que colocar milhões em isolamento serve para diminuir o impacto desta pandemia nos serviços de saúde e também para comprar tempo precioso para desenvolver uma vacina ou criar um medicamento retroviral que ajude a reduzir o potencial letal da doença. Mas para o combate ser mais eficiente é preciso testar e foi isso que fizeram os países que têm apresentado os melhores resultados até ao momento. Portugal tem testado cerca de 1.000 pessoas por dia, nos últimos tempos. No total foram já 11 mil os testes realizados. Mas o Governo diz que podem ser feitos 9 mil diariamente.

A Coreia do Sul foi o primeiro país a ser considerado um caso de sucesso no combate ao coronavírus. Apesar de um crescimento exacerbado numa primeira fase, a Coreia do Sul conseguiu travar o crescimento exponencial do vírus dentro do país com relativamente poucas mortes.

Na Coreia, o paciente chave foi nomeado "o paciente 31". Uma mulher que se apresentou num hospital com sintomas avançados de infeção. As autoridades implementaram então um sistema escrupuloso de testes. A mulher em questão tinha estado com cerca de 9.300 pessoas numa celebração religiosa. Foram feitos testes a todas estas pessoas e rapidamente o número de infetados subiu dos 31 para os 5.000. Mas esta bateria de testes fez com que as autoridades coreanas conseguissem controlar quem estava infetado.

Durante as semanas seguintes continuaram a ser detetados casos de coronavírus no país até que, no início desta semana, os casos começaram a diminuir. Desde 11 de março que não se verificam mais de 200 casos diários apesar de, no início do mês haver dias em qeu foram detetados mais de 800 casos.

Até 19 de março tinham sido realizados mais de 307 mil testes num país com 51 milhões de habitantes. Estes resultados positivos levaram o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde Tedros Adhanom Ghebreyesus a afirmar durante uma conferência de imprensa a 16 de março que o mais importante no combate era "testar, testar, testar".

Recentemente, em entrevista à TVI, a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva disse que Portugal "tem a possibilidade de fazer nove mil testes por dia". Dois dias depois, a ministra da Saúde dava conta de que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) tem um stock de 9.000 testes para a Covid-19 e o setor privado cerca de 17.000.

"Estamos a trabalhar através do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, temos um stock que permite 9.000 testes no Serviço Nacional de Saúde e temos uma informação do que o setor privado terá cerca 17.000 testes disponíveis para o serviço de todos", afirmou Marta Temido, na conferência de imprensa.

Até ao momento, com contas feitas a partir dos boletins de saúde emitidos todos os dias pela DGS é possível calcular (somando o número de casos confirmados, com os não-confirmados e os que aguardam resultados laboratoriais) que terão sido feitos até ao momento cerca de 11.719 testes, estando 12.562 pessoas sob vigilância.

No caso sul-coreano, todas estas 12 mil pessoas teriam sido testadas, ou estariam para ser, de forma a conseguir perceber quais estão de fato infetados ou não, podendo então tomar atitudes consoante.





Números de testes

A ministra da Saúde disse ainda que estão a ser realizados um "conjunto de contactos" com várias entidades e a procurar fazer "uma aquisição de testes significativa" que permita "um maior fôlego" aos serviços de saúde.

Ainda este sábado os EUA anunciaram ter um teste ao novo coronavírus cujos resultados estão prontos em cerca de 45 minutos e que o mesmo deve chegar ao mercado nos próximos dias. Este teste funcionará como uma espécie de gravidez em que um agente irá revelar se a amostra retirada (amostra oral) está infectada com o vírus ou não.

Este teste vai conseguir retirar pressão de dezenas de laboratórios que usam os seus recursos para testar as amostras recolhidas em todo o mundo. De acordo com a Universidade Johns Hopkins, o Estados Unidos têm 26.747 casos confirmados do novo coronavírus, tendo já registado 340 mortes.