“Nunca me mandaram fazer um teste ou ficar em isolamento”

João Vieira (nome fictício) ligou na sexta feira para a Linha SNS24 porque tinha vários sinais de alarme. Primeiro, como recorda à SÁBADO, diz que "tinha sintomas ligeiros de tosse e pequena dificuldade em respirar." Em segundo lugar, a madrasta do seu melhor amigo, com quem diz que está quase todos os dias, foi contagiada pelo novo coronavírus. Mais: a sua namorada tinha tido contacto direto com outro infetado. Finalmente, tinha estado dias antes com uma pessoa que, soube nessa sexta-feira, estava contagiada.





"Não cheguei a esperar uma hora para que me atendesse. Foram pouco mais de quarenta e tal minutos. Disseram que me ligavam no dia a seguir, mas não o fizeram. Voltei a ligar, fiquei à espera 17 minutos, e o meu caso continuou em análise. No domingo, de um número privado, ligaram-me e disseram que não iam avançar com o processo, que não era motivo para alarme e que a dor nas costas iam passar, era só uma tossezinha."O que causa estranheza e preocupação a João é nunca, nos três contactos que fez, lhe ter sido sugerido que fizesse um teste. "Só querem saber a via direta", diz. Ou seja, se esteve diretamente em contacto com um infetado, quais os seus sintomas ou se nos últimos 15 dias fez alguma viagem. João diz que nem a informação de que esteve com um infetado alterou o procedimento.Também não lhe sugeriram qualquer isolamento familiar. "Não me perguntaram nada sobre com quem vivo." João diz que vive com a mãe, de 53 anos, mais "dois irmãos que têm asma e dois avós, no andar de baixo, com mais de 70 anos".Sem nenhuma referência a testes ou sequer isolamento familiar, João diz que mantém os sintomas.