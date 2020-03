O segredo para combater o novo coronavírus? Testar, testar, testar

O aviso da Organização Mundial de Saúde (OMS) para combater o novo coronavírus chegou na passada semana. "Testem, testem, testem", disse o diretor-geral, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avisando que infetados poderiam contagiar outras pessoas mesmo após a sua recuperação, recomendando que estes fiquem em isolamento por, pelo menos, mais duas semanas após a ausência de sintomas.

A declaração demonstrou o desconhecimento sobre a doença que já afeta mais de 350 mil pessoas em todo o mundo, matando quase 15 mil. Em todos os países, as ordens de isolamento chegam tardias em relação ao crescimento dos casos e, pelo meio, surgem opiniões contraditórias de especialistas da área da epidemiologia sobre a melhor forma de combater a Covid-19.

Numa coisa, os especialistas estão em sintonia: todas as pandemias são diferentes, no seu modo de atuar e nos seus efeitos sobre a sociedade. Para conseguir saber como combater o novo coronavírus, é necessário percebê-lo e entendê-lo. E isso só se fará com mais estudos e dados.

"Para parar o vírus, a China teve de estudar rapidamente cada caso suspeito, isolar imediatamente quem testava positivo ou quem era suspeito, e depois colocar em quarentena todos os contactos próximos durante 14 dias para que soubessem quem estaria infetado. Estas foram as medidas que impediram a rápida transmissão na China, não foram as restrições nas viagens para o exterior ou o isolamento", afirmou o assistente de Tedros na OMS, Bruce Aylward.

Para o responsável da Organização Mundial de Saúde, o isolamento de todos os casos é a parte mais difícil. Estudar os casos é mais fácil. Isto porque uma vacina é ainda um cenário longínquo.

Existem mais casos de sucesso no que diz respeito aos testes em massa. A Coreia do Sul, ao 31º caso, adoptou uma estratégia de testes em massa. Foram realizados mais de 300 mil a todas as pessoas com sintomas, todos os que tinham estado com quem estava infetado e até a quem não tinha tido contacto direto. A regra imposta foi: está na cadeia de transmissão? Então é testado.

Esta estratégia permitiu à Coreia do Sul detetar milhares de casos em poucos dias e rapidamente colocar estas pessoas em isolamento. Foi por isso que teve o crescimento especial mais elevado de todos, mas também o local onde mais rapidamente estabilizou.