"Não vou entrar em detalhes sobre o conjunto de reflexões feitas, mas, de uma maneira geral, há uma partilha importante da ideia de que temos de ir construindo uma confiança colectiva na cpacidade que tivermos de proteger as populações e os elementos mais frágeis à medida que nos formos preparando para o levantamento das restrições à actividade económica e circulação dos cidadãos", explicou Pedro Siza Vieira.

Agora, "é tempo de preparar a reabertura" da economia, capacitando a população e o SNS para as possíveis consequências, disse o governante.



Sobre as projeções do FMI, Siza Vieira lembra que ainda não se sabe qual os impacto real da contração da atividade económica, não escondendo que "será severo" e que terá um "impato pesado" no PIB.



Pedro Siza Vieira, o ministro da Economia, falou no Palácio de São Bento, em Lisboa, após reuniões com economistas e académicos para preparar o regresso das atividades económicas depois de seis semanas de confinamento e explicou que é consensual que é tempo de começar a "preparar a abertura da economia".O ministro revelou que há, entre o Governo e os especialistas um entendimento de que é necessário

Com a atividade industrial, de transportes e a hotelaria a poderem continuar a funcionar, explica Siza Vieira, Portugal tem uma vantagem face a outros países que decretaram o encerramento destas mesmas atividades, lembrou o ministro, acrescentando ainda que em breve terão de ser tomadas decisões sobre as restantes atividades nacionais, sem nunca colocar em perigo a população.