Não será fácil para o Governo, caso os socialistas vençam as próximas legislativas, a 6 de Outubro – como indicam todas as últimas sondagens –, aprovar consultas ao sábado no Sistema Nacional de Saúde. O primeiro obstáculo serão os próprios médicos. "É inaceitável para nós e não há nenhuma associação sindical que o vá defender", diz à SÁBADO, João Proença, presidente da Federação Nacional dos Médicos.





Para o dirigente sindical, a medida, anunciada pelo PS no passado sábado, dia 20, no contexto da apresentação do seu programa eleitoral, "é estúpida" e não faz sentido. "Seria mão de obra barata sem descanso compensatório", afirma.Atualmente, por norma, aos fins de semana existem apenas urgências e cirurgias programadas e os médicos que trabalham nestes dias têm direito ao chamado descanso compensatório remunerado – a gozar num dos três dias úteis seguintes. E o contrato colectivo de trabalho dos médicos pressupõe um incremento remuneratório ao sábado.Por essa razão, a resistência dos profissionais de saúde não seria o único impedimento. Para Miguel Gouveia, economista da Católica Lisbon School of Business and Economics, a proposta também tem "constrangimentos financeiros". Até porque ter consultas ao sábado implicaria muito mais do que mobilizar a classe médica. Enfermeiros, auxiliares de ação médica, administrativos teriam de trabalhar também nestes dias para que a máquina funcionasse.

"O que nós vemos é muita dificuldade em garantir urgências quanto mais consultas externas ao sábado", diz o economista. Alexandre Lourenço, presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares partilha a mesma preocupação. "O grande problema que temos é a limitação de recursos humanos. Não temos disponibilidade de pessoal para fazer as escalas que já existem agora", diz à SÁBADO.

Contudo, parece-lhe que a medida pode fazer sentido do ponto de vista do doente. "Há necessidade de adequar o serviço de saúde aos novos ritmos de vida intensos que as pessoas têm, o que poderá significar consultas fora de horas ou ao sábado", diz. Mas, ressalva, isso implicaria haver "remunerações favoráveis".

E os custos?

A SÁBADO tentou perceber junto do Partido Socialista se foram apurados os custos desta medida. António Sales admite que as contas não terão sido feitas, até porque se trata ainda, e só, de uma "medida programática".



"Não é imperativo que haja contas feitas a priori, para que as medidas sejam cumpridas", diz o coordenador do PS na Comissão de Saúde. E dá como exemplo a meta de 100 Unidades de Saúde Familiar (USF), prometida na anterior legislatura e que foi cumprida este mês.



O socialista, que também é médico, defende que a medida é boa, porque "é utilizar mais um dia da semana para fazer consultas", e acredita que haverá colegas que se vão disponibilizar para as fazer. "Eu sempre trabalhei ao sábado como médico", diz.

A excepção à regra

Agendar consultas ao sábado não é inédito. Mas a prática ainda é excecional. Segundo João Proença, no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, há consultas de oftalmologia ao sábado. "Que é considerado um dia normal de trabalho, o que é ilegal", considera. Também há algumas unidades de cuidados de saúde primários que o fazem, mas o trabalho é pago como sendo horas extraordinárias.



No ano passado, o Agrupamento de Centros de Saúde Almada Seixal tentou pôr os médicos a trabalharem ao sábado sem pagar horas extraordinárias. Mas, segundo apurou a SÁBADO, tal nunca chegou a concretizar-se porque os profissionais de saúde, em conjunto com os sindicatos, se insurgiram contra a medida.



Contactado pela SÁBADO, o bastonário da Ordem dos Médicos não se quis pronunciar sobre esta medida sem conhecer primeiro as propostas dos restantes partidos.



Já para João Proença é claro: existem outras prioridades. "O que eles precisam é de manter as pessoas nos serviços públicos, de abrir concursos e de pagar bem aos médicos, porque neste momento a situação é desastrosa", sugere.