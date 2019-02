Consultas terão tempos padrão. E haverá médicos suficientes?

—

Mais especialistas, menos pacientes por médico

O bastonário da OM não ignora que o cumprimento destes tempos vai levar a um aumento nas listas de espera e exigir mudanças nos hospitais e centros de saúde, onde serão necessários mais médicos e diminuição do número de pacientes por médico.



Nas consultas de medicina geral, cada médico "tem que ter menos doentes. Toda a gente está de acordo com isso. Disse-o Paulo Macedo, Adalberto Campos Fernandes. Aparentemente, a ministra também está."



Com a entrada da troika, em 2011, o número de pacientes por médico de família passou de 1.550 para 1.900. A ordem exige o regresso aos números pré-crise porque, concretiza o ginecologista e presidente da secção Sul da Ordem, Alexandre Lourenço, "há seis anos víamos 1.550 doentes, hoje vemos 1.900. Acha que o o tempo de qualidade é o mesmo?"



Acrescenta Miguel Guimarães: "Os tempos padrão são para proteger a relação médico-doente, para dar mais qualidade e humanizar."



Em discussão pública desde dia 15

A proposta foi coligida com a participação de todos os colégios da Ordem dos Médicos e não tem ainda os tempos finais. Para já, o documento entra em consulta pública (no site da Ordem dos Médicos) no dia 15 de fevereiro. E, provavelmente, até abril, será votado na assembleia de representantes desta ordem profisisonal. Depois disso, é publicado como regulamento interno em Diário da República e será para cumprir.



"Os médicos passam a ter aqui uma proteção", explica Miguel Guimarães. Quando lhes forem impostos tempos de marcação de consultas menores do que o regulamento e se recusarem a cumprir esses tempos, poderão citá-lo, defender-se com ele.



Por exemplo, no caso das consultas de medicina geral e familiar, o tempo padrão poderá variar em função do tipo de consulta. Os valores agora propostos são entre 30 a 45 minutos para uma primeira consulta tanto em saúde sexual e reprodutiva, como de acompanhamento de grávidas, de um recém-nascido ou de um adulto. Mas esses tempos baixam nas consultas subsequentes para 20 a 30 minutos.



"Há um padrão de referência para as consultas. Será mais curto ou mais longo quando necessário", diz Miguel Guimarães, exemplificando com os tempos que passou com cada paciente na véspera no Hospital de São João: algumas foram de "7 a 10 minutos e outra 1h10. Era de de um doente metastisado, em que tive que fazer contactos com outros colegas de oncologia."



No limite, médicos não fazem

No encontro com os jornalistas para apresentar este documento dos tempos padrão, o bastonário deixou um recado claro: se as regras não se cumprirem nas urgências, "os médicos poderão não aceitar vir a fazer as coisas": "Vou alertar que os médicos – e vou ser firme nessa matéria –, os médicos devem aceitar trabalhar em condições que lhes ofereçam de segurança. Nós para ajudar estamos sempre a trabalhar em cima da linha vermelha. E não vejo muita vontade do ministério da Saúde em resolver a situação."



Um exemplo, foram as declarações da ministra da Saúde que referiu estar aberto um concurso para dois pediatras no Garcia de Orta, em Almada, na sequência de uma denúncia da Ordem dos Médicos de que à noite apenas um especialista estava a trabalhar nas urgências pediátricas daquele organismo.



"Fico espantado com a forma simpática como a senhora ministra aborda estas questões, que é ter um pediatra para aquelas crianças que acorrem à noite. Um médico sozinho não faz milagres", disse Miguel Guimarães. O bastonário exemplificou ainda com o exemplo recente de um anestesista na Maternidade Alfredo da Costa. "Não pode, porque se estiver a entubar uma doente com cesariana e se precisar de uma ajuda diferenciada, não tem ninguém. Não pode." Nesses casos, o bastonário vai ser claro: não quer mais os médicos a trabalharem sobre a linha vermelha.

A manhã do médico-cirurgião começou pelas 9h, com consultas a cada quinze minutos. Mas pelas 10h, começaram a acumular-se consultas de doentes marcadas para o mesmo período. E este não é um exemplo antigo: aconteceu na última quinta-feira, 7, num hospital do Norte do País. Para agravar os atrasos sentidos pelos pacientese a pressão sobre o médico para os atender com brevidadeo programa informático de prescrição de medicação esteve uma hora parado.É para evitar estas práticas, que Miguel Guimarães considera que vão contra a deontologia médica e que alguns "hospitais não cumprem", que a Ordem dos Médicos (OM) inicia esta semana uma discussão pública sobre os tempos padrão para as consultas médicas, seja no serviço público, provado ou social. Quando publicar o regulamento interno, este será de aplicação obrigatória pelos médicos. E terá consequências para os serviços.