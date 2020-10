Entre maio e agosto, o Norte registava uma média diária de menos de 100 casos.

O Norte foi a região mais afetada pela Covid-19 em março e abril e, até 24 de junho, era a que mais casos de Covid-19 tinha confirmado. Um aumento dos infetados em Lisboa e Vale do Tejo após a primeira vaga da pandemia fez com que a região que engloba Lisboa ultrapassasse o Norte em número de casos a 24 de junho. Quatro meses depois, volta a haver novo epicentro da epidemia em Portugal.Nas últimas 24 horas foram confirmados 2.114 casos de Covid-19 no Norte, números que mais nenhuma região em Portugal registou até ao momento. Mas este não é o maior número de infetados: no sábado, dia em que Portugal registou o máximo atual de casos do novo coronavírus até esta quarta-feira (3.669), o Norte confirmou 2.212 infetados pela Covid-19 e nos últimos dias também registou mais de dois mil casos.A 1 de outubro, o Norte tinha confirmado menos 11 mil casos de Covid-19 que Lisboa e Vale do Tejo. No início da terceira semana de outubro, há precisamente duas semanas, a diferença de infetados continuava a ser superior a 10 mil casos.A 14 de outubro, o Norte registou mais de mil novos casos - a primeira vez que tal acontecia numa região até então. Desde aí e nestas últimas duas semanas, só um dia ficou abaixo dos mil casos. Foram confirmados 22 mil casos em 15 dias, uma média de quase 1.500 casos por dia.Durante o mesmo período, Lisboa e Vale do Tejo registou menos 10 mil casos: foram 11.492 infetados em duas semanas, incluindo dois dias acima dos mil casos, com uma média pouco acima dos 750 novos casos por dia - quase metade do Norte.Além de ter ultrapassado Lisboa e Vale do Tejo como a região de Portugal com mais casos confirmados de Covid-19, os primeiros 27 dias de outubro representam já mais de metade de todos os infetados do Norte desde o início da pandemia, comAté ao momento, o número total de casos da Covid-19 concentrou-se nas regiões do Norte e Lisboa e Vale do Tejo, que registaram 90% das infeções - apesar de representarem apenas