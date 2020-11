Congresso do PCP não terá recolher obrigatório nem testes à Covid-19

O XXI Congresso Nacional do PCP não terá testes à Covid-19 nem medição da temperatura à entrada. Além disso, as restrições de circulação a partir das 13h aos fins de semana não vão abrangir os delegados comunistas que entrem no Pavilhão Paz e Amizade, em Loures, no próximo fim de semana, uma vez que a intenção é levar os trabalhos até às 20h nos dois primeiros dias e terminar à hora do almoço de domingo.

De acordo com o Público, também não serão pedidos testes a nenhum participante nem haverá indicação para instalar a app StayAwayCovid a quem se dirigir ao evento, que decorre entre os dias 27 e 29 de novembro.

Os irredutíveis comunistas: como o PCP mudou o congresso para não o adiar Há Estado de Emergência e a possibilidade - ainda em aberto - de se manter o recolher obrigatório a partir das 13h no concelho de Loures, para onde está marcado o conclave comunista nos dias 28 e 29 de novembro. Mas nada disso impede o PCP de realizar o seu Congresso.

O PCP já tinha anunciado que não haverá convidados e que o número de delegados foi reduzido para metade. Agora, o partido anunciou que o congresso não terá mesas, apenas cadeiras e haverá sinalização de corredores, de sentido único, com entradas e saídas diferenciadas. O partido prevê ainda uma sala de isolamento do exterior do pavilhão para quem apresentar sintomas da Covid-19 e a higienização dos espaços.