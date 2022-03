Conflitos na Ordem dos Advogados: presidente e bastonário de costas voltadas

Em causa está a designação dos vices do Conselho de Deontologia de Lisboa. Menezes Leitão recorreu, o Conselho Superior da Ordem deu-lhe razão e a presidente visada reagiu com uma providência cautelar. Toda a ação disciplinar deste órgão poderá ser posta em causa.

Parte das cúpulas da Ordem dos Advogados (OA) estão de costas voltadas e lutam entre si com as ferramentas que melhor conhecem: as jurídicas. O conflito envolve um pretenso vice ao Conselho de Deontologia Lisboa da OA, que contesta a decisão da sua presidente (Alexandra Bordalo Gonçalves) sobre a nomeação dos números dois da hierarquia deste órgão – e que a sucediam na lista. Entretanto, o bastonário (Luís Menezes Leitão) e o Conselho Superior da OA dão razão ao primeiro.