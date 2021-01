Saiba o que vai ficar fechado e o que continuará aberto

Medidas Confinamento Covid-19 - Janeiro 2021

O Presidente da República apresentou o decreto, o parlamento aprovou e o Governo definiu as medidas. Portugal vai entrar novamente em confinamento, semelhante ao de março e abril, e o estado de emergência vai continuar.Escolas são a única exceção em relação à primeira vaga e vão continuar abertas. Veja a lista de medidas anunciadas pelo primeiro-ministro, António Costa.: O novo período de estado de emergência irá incluir o dever geral de permanecer em casa. Haverá exceções, como a ida ao supermercado ou a saída para trabalhar, como em março. A única diferença é a de que escolas permanecem abertas.

Teletrabalho obrigatório: Este novo confinamento voltará a ter teletrabalho obrigatório, com o seu incumprimento a corresponder a uma contraordenação muito grave, depois do valor de multas ter sido duplicado.









Comércio encerrado: Tal como durante a primeira vaga, o comércio ficará encerrado, com exceção de estabelecimentos autorizados, como consultórios, dentistas, farmácias, mercearias, super e hipermercados e outros. A lotação ficará, no entanto, limitada a 5 pessoas por 100 metros quadrados. Assim, estabelecimentos como cabeleireiros, barbeiros, pavilhões desportivos e ginásios irão fechar.





Restaurantes e cafés, tal como na primeira vaga de março e abril, só poderão funcionar em take-away ou entrega ao domicílio. O Governo definiu ainda que restaurante vão limitar as comissões cobradas a 20% e que taxas de entrega não podem aumentar.





Serviços públicos estarão disponíveis, mediante marcação prévia. Tribunais também vão poder funcionar.





Todos os eventos públicos estão proibidos e espaços culturais fecham. Cerimónias religiosas e campanha eleitoral serão exceções.





, já que ginásios e outros recintos desportivos encerram. Os jogos do campeonato do futebol ficarão sem público, tal como os jogos da seleção nacional.