Condenados três militares no caso da morte de dois recrutas dos Comandos

Três militares envolvidos no caso foram condenados a penas suspensas. Lenarte Inácio foi condenado a dois anos, Pedro Fernandes a dois anos e três meses e Ricardo Rodrigues a três. Os militares Mário Maia e Hugo Pereira foram absolvidos. O acórdão do julgamento sobre a morte dos recrutas dos Comandos Dylan da Silva e Hugo Abreu, ocorrida em setembro de 2016 e que levou à acusação de 19 militares, foi proferido esta segunda-feira pelo Tribunal Criminal de Lisboa.



A leitura do acórdão chegou a estar prevista para 6 de setembro de 2021, mas a comunicação pelo coletivo de juízes de alterações aos factos constantes da acusação, incluindo situações relacionadas com a temperatura do ar e com a realização e interrupção da fatídica "prova zero" dos Comandos, em Alcochete, ditaram o adiamento do veredicto para possibilitar aos intervenientes processuais efetuarem nova produção de prova em julgamento.



Nas alegações finais do julgamento, em 7 de maio de 2021, a procuradora Isabel Lima pediu a condenação de cinco dos 19 arguidos a penas de prisão entre dois e 10 anos.