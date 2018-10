Condenado a dois anos por apedrejar gato

Um homem de 25 anos vai condenado a dois anos de prisão no Estabelecimento Prisional de Lisboa por, entre outros crimes, ter apedrejado um gato.De acordo com o Jornal de Notícias, o suspeito foi detido esta quarta-feira pela PSP, com um mandato de detenção para cumprimento de pena.O homem preso tinha sido condenado a dois anos de prisão efectiva por crimes ocorridos em 2016 de maus tratos e animais, resistência e coação sobre funcionários, ameaça agravada e injúria. Até chegou a agredir agentes da PSP.