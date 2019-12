Kiara, a cadela cuja guarda estava a ser disputada por um ex-casal de namorados, ficará a viver com a dona, segundo a decisão do juiz do Tribunal de Família e Menores de Mafra. Mas em que se baseou o tribunal para decidir a guarda da cadela pitbull? Primeiro, no facto de desde 2014, a altura da separação, a dona nunca se ter separado de Kiara; e em testes a que a cadela foi submetida.

Kiara teve que realizar quatro testes, com os dois donos presentes: um teste de obediência e vínculo em local reservado, em que respondia a cada um dos tutores; o mesmo teste mas num local público; um teste para aferir a frustração causada pela ausência de um dos tutores, em que é avaliado o stress causado no animal; e um teste de interrupção do vínculo em que "um dos tutores manteve-se afastado e chamou pelo animal enquanto o outro segurava na trela e interagia com o mesmo".

"Os testes efetuados permitiram aferir que a relação emocional e comportamental do canídeo Kiara é bastante equilibrada e estável com ambos os tutores", concluíram as perícias. Ou seja, os testes não favoreceram nenhum dos ex-namorados.

Acabou por ser determinante na decisão do juiz como a dona demonstrou ter "uma relação com a Kiara sempre de total interesse e dedicação, o que não aconteceu com o requerente como provado".

Porquê? O juiz sublinha que a tutora ficou com a cadela após a separação em 2014, dois anos depois de o tutor a ter comprado. Porém, provou-se que ele a tinha adquirido não para si mas sim para o "sistema familiar".

"Depois da separação [em 2014] a cadela ficou com a requerida, e até 2017, o requerente pedia para ficar alguns dias com ela", lê-se na sentença. A ex-namorada acedia ao pedido. Em 2017, a dona de Kiara começou um relacionamento amoroso, o que para o tribunal causou o conflito entre o ex-casal. Nessa altura, o tutor "terá feito pressão para ficar com a Kiara em períodos quinzenais, a que a requerida acedeu".

O tribunal atribui ao dono da cadela "atos de alguma violência psicológica", como "contactos permanentes" com a ex-namorada que levaram à intervenção do seu atual companheiro e a ser este a entregar a cadela a cada quinze dias, em vez da dona. Esta, "depois de ficar grávida", "decidiu fazer o corte total" com o anterior namorado, não cumprindo com a partilha alternada existente até aí.

O pedido inicial de partilha da guarda do dono – que se tornou mais tarde num pedido de guarda exclusiva – "parece indiciar uma tentativa de manter a requerida por perto, embora se reconheça que gosta da Kiara também, e muito, ambos gostam".

A guarda de Kiara acabou por não ser partilhada devido ao "quadro relacional conflituoso entre o sistema familiar do requerente e da requerida". Se ela ficasse com ambos os donos, isso seria igual a "inverter todos os valores no sistema familiar – de animal de companhia – a que a Kiara serve e em que se insere".



Os donos de Kiara iniciaram uma relação em 2002, tendo começado a viver juntos em 2012, ano em que compraram Kiara. Separaram-se em 2014. O animal tem sete anos.



