Juiz decidiu atribuir, em exclusivo, a custódia da cadela de sete anos, Kiara, à mulher. "O tribunal tem depois de ponderar que foi a requerida (a mulher) que, ao sair de casa, levou a Kiara consigo, não a deixou com o requerente. E depois deixou que ficasse com o requerente (o homem) também em períodos curtos enquanto não tinha qualquer relacionamento e o requerente sempre ficou tranquilo com isso", lê-se na sentença citada pelo jornal Público