Como o PSD entrou na revisão constitucional à boleia do Chega

Luís Montenegro não anunciou a revisão constitucional. Foi através da convocatória do Conselho Nacional, publicada no Povo Livre (o jornal oficial do PSD), que se ficou a saber que o líder social-democrata queria aproveitar o processo de revisão constitucional aberto pelo Chega. Não houve declarações sobre o tema. Apenas a informação, veiculada oficiosamente, de que Miguel Poiares Maduro estaria a coordenar os trabalhos. Mas no Parlamento nem uma palavra do líder parlamentar, Joaquim Miranda Sarmento, sobre o assunto.