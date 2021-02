Jeremias, o fora do lar

Passava pouco das 20h do passado domingo, dia de chuva e confinamento. Pedro Guimarães, fotógrafo, regressava de um trabalho a Lisboa quando viu um corpo no meio da estrada nacional, semi nu, na zona de São Martinho das Amoreiras, Odemira. "Estava com a cara cinzenta, com claras dificuldades respiratórias. Pus a máscara, tentei falar-lhe e levantá-lo", conta o fotógrafo à SÁBADO.



Em agonia, descalço, o idoso não foi capaz de articular o próprio nome. "Olhei em redor e vi um lar com fitas vermelhas e brancas à volta, pensei logo que se tratava de um surto. Toquei à campainha, chamei, gritei, até que apareceu um funcionário vestido com um daqueles fatos biológicos. "Se demos pela falta de algum utente? Não", disse perante a insistência do fotógrafo para o acompanhar ao carro, parado na estrada com quatro piscas, de forma a proteger o idoso, para não ser atropelado.



"Jeremias, o que está aí a fazer?", perguntou o funcionário, ao qual se juntaram mais dois para "literalmente" arrastar o utente para dentro de portas. Foi pedido ao fotógrafo que se afastasse porque o utente estava infectado. Nessa altura, noite cerrada, debaixo de chuva, o fotógrafo chamou o INEM, que entrou em contacto direto com o lar de São Martinho das Amoreiras.