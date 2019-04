Como a revolução do 25 de abril seria vivida nas redes sociais

Até às 8h30 de 24 abril de 1974, apenas nove pessoas sabiam do golpe – seis oficiais milicianos e três furriéis. A partir das 22 horas desse dia, tudo se precipitou num golpe militar preparado em segredo durante oito meses.O capitão Salgueiro Maia, escolhido por Otelo Saraiva de Carvalho, líder das forças revoltosas, como comandante da coluna militar que ocuparia a zona dos ministérios do regime marcelista no Terreiro do Paço, faz um ponto de situação na Escola Prática de Cavalaria em Santarém, num discurso onde dá a conhecer a ordem de operações aos seus homens. As palavras de incitamento ficarão célebres: "Meus senhores, como todos sabem, há diversas modalidades de Estado. Os estados socialistas, os estados capitalistas e o estado a que chegámos. Ora, nesta noite solene, vamos acabar com o estado a que chegámos!"(Um dos furriéis faz um live feed das palavras de Maia no Facebook; Miguel Morgado/Movimento 5.7 responde no Twitter): "Discurso fraquinho. O longo inverno socialista está a chegar."Likes de Passos Coelho, Maria Luís Albuquerque, Miguel Relvas e José Manuel Fernandes.Transmissão de E Depois do Adeus de Paulo de Carvalho pelos Emissores Associados de Lisboa, a senha que prenuncia a revolução.João Quadros comenta, via Twitter: "’Quis saber quem sou/ O que faço aqui/ Quem me abandonou/ De quem me esqueci’. Mas isto faz algum sentido? O gajo não sabe onde está, não sabe quem estava com ele e não sabe se se esqueceu ou não das duas coisas? É igualmente mau, mas prefiro o Paulo de Carvalho do Meninos à Volta da Fogueira."

