As filmagens do 25 de Abril, como as dos momentos decisivos no Largo do Carmo apinhado de gente, a chegada do general Spínola ao quartel da GNR e a saída de Marcelo Caetano na chaimite "Bula", foram captadas pelas equipas de reportagem que saíram da RTP contra as ordens dos militares do Movimento das Forças Armadas (MFA) que tinham ocupado a Televisão.

O capitão Teófilo Bento, que comandou a coluna da Escola Prática de Administração Militar (EPAM), após a conquista do objectivo, tomou as precauções para o defender e, não se sabendo ainda qual seria o resultado da operação "Fim do Regime", proibiu as saídas do Lumiar, evitando que alguém fosse informar as forças fiéis ao marcelismo sobre qual era o contingente militar e como era o dispositivo montado no complexo da Televisão. Naquele momento, não teve consciência de que, com essa ordem, impediria um registo para a História.

Num livro biográfico, que vai ser editado com a chancela da Âncora, o agora coronel Teófilo Bento explica qual foi o seu raciocínio, que admite hoje estar errado. "Antes de tudo, eu queria era garantir a segurança da Televisão – e não podia permitir que as pessoas entrassem e saíssem. Portanto, quando me pediram para enviar operadores para ir filmar, porque havia tropas na rua, a minha reacção inicial foi: 'Não, senhor!' Mas José Manuel Tudela e João Rocha mandaram à fava a segurança (e ainda bem!), constituíram uma equipa de exteriores e fugiram dali para o Largo do Carmo, o que permitiu captar as escassas imagens de que a RTP dispõe dos acontecimentos desse dia."



Antena Sabotada

Apesar de não ser uma unidade de combate, mas de apoio logístico às unidades operacionais (sendo conhecida, na gíria militar, pelos "padeiros"), Otelo Saraiva de Carvalho, atendendo à proximidade geográfica e ao número de aderentes ao Movimento que ali havia, confiou à EPAM aquela missão. Os 130 militares (cinco oficiais do quadro e aspirantes milicianos, furriéis e cabos, praças e cadetes), numa coluna com dois jipes e três viaturas Berliet, rumaram à Alameda das Linhas de Torres, cinco minutos depois estavam na RTP e, após terem desarmados os três polícias que defendiam a Televisão, dominavam o primeiro alvo para o MFA.

No Posto de Comando do MFA, instalado no Regimento de Engenharia da Pontinha, como escreve Otelo, em Madrugada de Abril, foi ele que atendeu o telefone e ouviu Teófilo Bento comunicar: "Daqui, é maior de LIMA CINCO [o código da EPAM]. Acabamos de ocupar MÓNACO [grande parte dos objectivos tinham nomes de cidades] sem incidentes." E acrescenta que lhe apeteceu dizer, mas não o fez: "Boas férias. E vejam lá não percam na roleta..."

No livro que está a ser ultimado, Teófilo Bento conta que, quando os funcionários da RTP se dirigiram para o seu local de trabalho, percebeu que não podia deixar entrar tanta gente. "O bom senso fez-me decidir que a melhor coisa era constituirmos uma equipa tão pequenina de profissionais quanto possível, porque isso permitia-me controlar tudo", recorda. "E, naquele momento, só queria era pôr a RTP a funcionar." Optou por um critério simples. "Dei ordens para a portaria (...): 'Vocês vão fazer um registo e só entra uma pessoa de cada especialidade. O primeiro que se apresentar a dizer 'fulano de tal, realizador', entra; a seguir, não deixam passar mais nenhum realizador. O mesmo se aplica a quem disser que é locutor ou operador de som. Depois, mandem-nos vir ter comigo. (…) Explicava a cada um o que é que estava em causa e perguntava-lhe se queria colaborar."

Um dos primeiros a aparecer foi o chefe de serviço João Soares Louro (que viria a ser, de 1978 a 1980, um muito elogiado presidente da RTP), cujas opiniões pareceram acertadas a Teófilo Bento. "Percebi logo que era o Soares Louro quem dava os conselhos mais adequados. A primeira coisa que me perguntou foi se tinha as antenas ocupadas. 'Estão, com certeza!', garanti-lhe." A rápida empatia entre ambos terá sido decisiva para o sucesso da Televisão ao serviço do MFA. Soares Louro calculou que 25 pessoas bastariam para assegurar a emissão desse dia – a meio da tarde, chamariam mais dez – e foi ele que, juntando-se ao destacamento militar que controlava o acesso, seleccionou o pessoal.



A equipa militar-televisiva que se formou pretendia ler um comunicado à hora do almoço, mas não conseguiu pôr a emissão no ar, de forma permanente, durante várias horas. Ao perceber o que estava em curso no País, o então presidente da RTP, Ramiro Valadão, telefonou cedo para a Televisão e falou com o capitão Eduardo Alarcão, um responsável da segurança, ordenando-lhe que fosse desligar os emissores – explicaria o próprio Valadão. em 1991, no programa Carlos Cruz – 4ª feira, como é citado na obra de Vasco Hogan Teves RTP – 50 Anos de História, que se pode consultar no site da televisão pública. E Vasco Hogan Teves revela ainda que "o capitão Alarcão retirara uma válvula (...) e dera ordem ao porteiro para a guardar em lugar seguro", que seria "a casota do cão de guarda, de bem reconhecida ferocidade".

Após várias tentativas fracassadas, mesmo a partir do Porto, quando Teófilo Bento hesitava se deixava ou não avançar um jipe com uma equipa de assalto para Monsanto, surge Soares Louro: "Oh! Senhor capitão, eu penso que quem está na cabine das antenas deve ser o capitão Alarcão. Se me permitisse, mantinha aí o pessoal mais um pouco e eu ia fazer uma emissão em directo, só para ele, a ver se o convencia a aderir ao Movimento." O comandante da força ocupante retorquiu: "Faça obséquio" – e, dirigindo-se aos seus homens, disse: "Aguentem!" Pouco depois, Soares Louro voltava: "Parece-me que consegui. Até lhe disse que o presidente da Televisão já tinha telefonado para cá a dizer que estava de acordo, mas que não devia ter telefonado para ele sobre esta mudança de orientação."

E, "por volta das seis horas, [Soares Louro] aparece-me a dizer que a mira [técnica] estava no ar, pois o capitão Alarcão tinha concordado", recorda o oficial da EPAM. "Mais tarde", continua Teófilo Bento, "vim a saber que tinha sido mandado para lá um pelotão, que chegou junto das antenas e não viu nada de especial. Como tinham acabado de regressar da Guiné, foram pondo o sono em dia e estiveram a dormir."

Mostrar jornais

Os operadores cinematográficos José Manuel Tudela e João Rocha, quando perceberam que a História estava na rua, terão saído do Lumiar por volta das 16h20, para irem cumprir o seu dever profissional. Massó no Telejornal que começou às 00h20 do dia 26 de Abril, pouco antes de ser apresentada ao País a Junta de Salvação Nacional, é que essas filmagens foram transmitidas – depois dasbobines terem sido reveladas pelo técnico Armando Fernandes, que tinha sido chamado pelos dois responsáveis pela coordenação da emissão, João Soares Louro e o realizador Alfredo Tropa.

Nos noticiários anteriores, desde que a dupla Fernando Balsinha e Fialho Gouveia surgiram nos écrans às 18h41, com o primeiro a informar que a RTP estava ao serviço do MFA ("Atenção, senhores espectadores, muito boa tarde. A partir deste momento, o Movimento das Forças Armadas controla totalmente a rede emissora da Radiotelevisão Portuguesa. Dentro de momentos, transmitiremos uma edição especial do Telejornal, para a qual pedimos a vossa melhor atenção") e o seu parceiro a ler os comunicados até então difundidos pelo MFA, não houve imagens do exterior.

No Telejornal das 21h30, em que os locutores surgiam com uma descontracção diante das câmaras nada vulgar até esse dia, Fialho Gouveia anunciava: "Boletim de notícias das nove e meia. O Balsinha vai começar por recordar-lhes os comunicados que lemos quando entrámos em contacto convosco, faltavam vinte para as sete."E, enquanto Balsinha lia, Fialho... fumava um cigarro – em directo.Leram, depois, os comunicados mais recentes e também os telegramas das agências internacionais, acabando com um bloco de notícias do estrangeiro comentado por ambos. Com o realizador Alfredo Tropa, não só a expressão dos apresentadores reflectia um novo tempo, como também se ensaiavam outras liberdades criativas, a ponto de um elemento que estava na régie, como refere Vasco Hogan Teves em RTP – 50 Anos de História, sustentar que aquele enquadramento nunca tinha sido usado num noticiário, pois não apareciam apenas, "como de costume", as caras dos locutores, mas também "o estúdio em que decorria a emissão".



Na actualização das 22h22 ("Últimas Notícias"), mostrou-se a primeira página do jornal O Século e relembrou-se que, a qualquer momento, a programação poderia ser interrompida para a apresentação da Junta de Salvação Nacional ou para mostrar as "imagens do dia". Às 23h14, ao O Século juntava-se o República, e os jornais eram folheados para as câmaras captarem títulos e fotografias, sendo lidos mais uma série de telegramas sobre as repercussões internacionais dos acontecimentos.



Já mudara a folha do calendário e, às 00h20, após nova revista de Imprensa e a notícia, recebida do Posto de Comando do MFA, de que se estavam a registar acções de resistência armada por parte de elementos da polícia política do regime deposto, a PIDE/DGS, que abriram fogo sobre a multidão que se juntara em frente do odiado edifício da Rua António Maria Cardoso, Fernando Balsinha passou a emissão para os estúdios do Porto. E, com Manuela de Melo e António Vidal no écran, apresentava-se uma reportagem filmada sobre o movimento de tropas nos estúdios do Monte da Virgem. Só quando a emissão voltou para Lisboa é que se mostraram os 20 minutos das imagens recolhidas por José Manuel Tudela e João Rocha.

Faltava, agora, o momento mais aguardado: a apresentação da Junta de Salvação Nacional que passava a mandar no País. Só à 01h23, após um pedido de desculpa pela demora, Fialho Gouveia apresentou os seis elementos sentados no estúdio que integravam a Junta (os generais António de Spínola e Costa Gomes, o capitão-de-mar-e-guerra Pinheiro de Azevedo, o capitão-de-fragata Rosa Coutinho, o brigadeiro Jaime Silvério Marques, o coronel Galvão de Melo – e faltava o brigadeiro Diogo Neto, que estava em Moçambique). A tão aguardada "Proclamação ao País" foi, então, lida pelo general Spínola – e, quando os relógios marcavam 01h57, já na madrugada de 26 de Abril de 1974, Fernando Balsinha encerrou a emissão.

Nos meses seguintes, o País ficaria cheio de jornalistas estrangeiros – e, também, de cineastas, do brasileiro Glauber Rocha ao americano Robert Kramer, do alemão Thomas Harlan ao sueco Pea Holmquist, todos a filmarem a "Revolução dos Cravos" e o novo Portugal.