Comissão Nacional do PS aprova diretas a 13 e 14 de março e congresso a 27, 28 e 29

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail

A Comissão Nacional do PS aprovou este sábado o agendamento das eleições diretas para o cargo de secretário-geral para 13 e 14 de março e o XXV Congresso Nacional para 27, 28 e 29 de março, em Viseu.



Comissão Nacional do PS reuniu-se este sábado Lusa

As datas foram aprovadas por unanimidade, através de voto eletrónico, na reunião desta manhã, em Lisboa, da Comissão Nacional do PS, tendo sido anunciadas pelo presidente do partido, Carlos César. A Comissão Organizadora do Congresso, presidida por Francisco César, foi aprovada com 97% de votos favoráveis.

O prazo para apresentação de candidaturas a secretário-geral termina a 26 de fevereiro, sendo que José Luís Carneiro vai recandidatar-se à liderança do partido. Na mesma data termina o prazo de candidaturas a presidente do partido e para a Comissão Política Nacional das Mulheres Socialistas.

De acordo com o calendário disponibilizado pelo partido, além das eleições diretas, realizam-se a 13 e 14 de março a eleição dos delegados ao congresso, de presidente e da comissão política nacional das Mulheres Socialistas.

Têm capacidade eleitoral os militantes inscritos até 13 e 14 de setembro de 2025, os militantes têm de regularizar as quotas até 26 e 27 de fevereiro, as listas de candidatos a delegados ao congresso têm de ser entregues até 05 e 06 de março e o apuramento final do resultado das diretas terá de ser feito até 23 e 24 de março.

Em declarações aos jornalistas, César sublinhou que esta reunião magna marca um "período de reorganização interna e de relegitimação dos órgãos próprios do PS".

Para Carlos César, o PS vive uma "fase de grande unidade e de grande entusiasmo" marcada pelo resultado das autárquicas e das presidenciais, que viu como um "fator de esperança na consolidação da democracia".

"Estamos, por isso, muito empenhados, muito unidos, muito confiantes e muito esperançosos no futuro do nosso País e na presença influente do Partido Socialista", concluiu.