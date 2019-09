A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) emitiu uma deliberação na qual anuncia que nove artigos da lei que faz a introdução ao novo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) violam o Direto da UE e que, por isso, não serão aplicadas.

A mesma lei foi aprovada no Parlamento e entrou em vigor a 9 de agosto, mas os avisos da Comissão já eram conhecidos. De acordo com o Público desta segunda-feira, a CNPD enviou um parecer em maio de 2018 em que pedia que fossem eliminados mais de um terço dos 64 artigos da proposta do Governo.

"De forma a assegurar o primado do direito da União Europeia e a plena efetividade do RGPD, a CNPD delibera desaplicar, nas situações de tratamentos de dados pessoais que venha a apreciar, as seguintes normas", indica o anúncio da Comissão, referindo os nove artigos em causa.

Um dos exemplos apontados pela CNPD são pontos de artigos da lei aprovada no Parlamento que determinam limites máximos e mínimos de sanções a aplicar a infratores em caso de contraordenações graves ou muito graves. Mas a Comissão realça um documento do Tribunal de Justiça da União Europeia no qual são estabelecidos valores obrigatórios aplicáveis a todos os Estados-membros, considerando que o que legislação faz é uma "violação" ao regulamento.

A CNPD entende que a diferenciação de valores de sanções não faz sentido pois o impacto de dados pessoais "não depende do número de trabalhadores que integram essas organizações, mas antes da natureza da atividade desenvolvida.

Assim, indica o Público, fica claro que a Comissão de Dados entende que pode aplicar coimas, sem estar obrigada a respeitar limites definidos pelo Parlamento. A CNPD recorda que o novo regulamento "reconhece às autoridades nacionais de controlo o poder de, casuisticamente, optar pela aplicação apenas da coima, aplicação de coima e medida corretiva ou aplicação isolada de uma ou mais medidas corretivas" e que o legislador nacional não pode "esvaziar o poder discricionário" da autoridade portuguesa.