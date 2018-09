Fectrans considera que a situação que poderia ter causado descarrilamento do comboio Alfa Pendular deve servir de "alerta" para o reforço de logística e trabalhadores - não só da EMEF mas também da CP.

A Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações atribuiu esta terça-feira a avaria grave do Alfa-Pendular que ligava Lisboa e Braga no passado dia 11 de Setembro ao "desinvestimento no sector ferroviário". À SÁBADO, o coordenador da Fectrans, José Manuel Oliveira, considerou que a situação que poderia ter causado o descarrilamento do comboio "deve ser alerta para o reforço de pessoal" no futuro e que não é apenas na falta de logística que reside o problema.

Na passada terça-feira o Alfa Pendular nº133, que ligava Lisboa - Santa Apolónia e Braga, sofreu uma paragem prolongada no Porto – Campanhã. Ao ser visto fumo a sair dos rodados (componentes das rodas), foi verificado que o rolamento da caixa de eixos teria gripado, deixando o comboio em risco de descarrilar.

Em reacção ao incidente, a Comboios de Portugal (CP) e a GPIAAF (Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes Aéreos e Ferroviários) abriram um inquérito para apurar as causas do possível descarrilamento. "O Alfa Pendular é objecto de rigorosa manutenção por parte da EMEF, de acordo com os mais elevados padrões de qualidade, em particular no que diz respeito à segurança da circulação", referiu a CP, em resposta ao jornal Público.

Através do jornal, fonte anónima da Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário (EMEF) reconheceu que há vários anos que a logística da empresa não consegue responder às solicitações de peças nas 11 oficinas que a subsidiária da CP tem em todo o país – e que esta falta de peças, além de ser transversal a todas elas, se evidenciaria ainda mais em oficinas onde se fazem grandes reparações.

A mesma fonte afirma também que, por outro lado, os trabalhadores efectuam o seu serviço sob forte pressão para libertar rapidamente os comboios imobilizados, apontando que tal situação poderia levar à tomada de decisões erradas como a colocação de um rolamento em fim de vida num comboio.

À SÁBADO, o coordenador da Fectrans refere que "não é apenas a logística que é afectada" e que também o pessoal nestes estabelecimentos é escasso. "Esta situação acontece na EMEF como acontece em qualquer departamento do sector ferroviário", afirmou José Manuel Oliveira.

Tal acontece, segundo declarações do membro da federação à SÁBADO, devido ao "desinvestimento no sector ferroviário" por parte do actual e passados Governos. José Manuel Oliveira aconselha ainda que a situação que se verificou na passada terça-feira deve servir de "alerta" para o número reduzido de trabalhadores e logística que se verificam na EMEF e na CP.

De referir que, no passado mês de Agosto, a Fectrans convocou um protesto que se estenderá entre os dias 20 de Setembro e 3 de Outubro. José Manuel Oliveira revelou, na altura, ter "grandes preocupações face ao momento actual" devido à falta de investimentos no sector ferroviário e a redução "drástica" do número de trabalhadores.