A avaliação do Presidente da República desceu em fevereiro para níveis inferiores aos registados por Cavaco Silva em período idêntico do seu mandato. "Continuo muito grato à generosidade dos portugueses", garantiu o chefe de Estado.

Numa altura em que a popularidade de Marcelo Rebelo de Sousa desceu abaixo dos níveis registados por Cavaco Silva, o Presidente da República prefere agradecer a "generosidade dos portugueses".



"O que é que eu hei de dizer sobre isso? Que continuo muito grato à generosidade dos portugueses", começou por dizer o Presidente da República aos jornalistas na Póvoa do Varzim, no arranque da 20ª edição do Correntes D’Escritas.



"Se se trata de os portugueses gostarem de mim na proporção de 71 ou 67 por cento, lembre-se que vai fazer três anos que eu tomei posse, eleito com 52 por cento. Portanto, ter, - três anos e tal volvidos, com tudo aquilo que é a função e o desgaste da função -, a generosidade dos portugueses em níveis tais, perto dos 70 por cento, um bocadinho acima ou um bocadinho abaixo, acho que não é razão para depressão, nem para falta de generosidade", afirmou o chefe de Estado.



Segundo a Aximage, a avaliação de Marcelo Rebelo de Sousa caiu em fevereiro de 15,9 valores (em 20) para 14,5. Este, além de ser o valor mais baixo do seu mandato, é também a maior quebra mensal (1,4 pontos) em quase três anos como Presidente.



Há menos de um ano, até maio de 2018, a classificação do Presidente da República superava os 18 valores.