Colisão no IC8 em Pombal provoca um morto

A vítima encarcerada acabou por morrer, informou ainda o CDOS.



Segundo fonte da GNR, o IC8 encontrava-se cortado nos dois sentidos, às 14:20.

A colisão de dois veículos provocou hoje um morto no Itinerário Complementar n.º 8 (IC8), em Pombal, no distrito de Leiria, disse fonte do Comando Distrital de operações de Socorro (CDOS).De acordo com o CDOS, o alerta para o acidente foi dado às 11:29, tendo a colisão resultado no encarceramento de uma vítima e num incêndio nos veículos.