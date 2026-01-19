CMTV líder na noite eleitoral

A CMTV voltou a liderar o consumo de cabo no dia das eleições presidenciais.



Resultados das eleições com António José Seguro à frente, com 36,49%

Com 158 920 espectadores em média a cada minuto do dia, e 6,1% de share, a CMTV liderou sobre todos os concorrentes.

A caminho dos mil dias de liderança sem qualquer interrupção, a CMTV preparou para ontem uma mega-emissão com todos os seus pivots principais, e contou com diretos de todas as sedes de campanha e dos partidos políticos. A projeção à boca de urna, da responsabilidade da Intercampus, foi a mais certeira entre todos os canais portugueses.

A CMTV é emitida em todas as plataformas de cabo, no canal 8, mas não está ainda na TDT.

Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.