CML anunciou brasões para a Praça do Império mas não pediu parecer obrigatório

No final de julho, a arquiteta Cristina Castel-Branco anunciava que a nova Praça do Império terá os polémicos brasões das ex-colónias em calçada. Mas o pedido de parecer ainda nem chegou à Direção-Geral do Património Cultural (DGCP).

Outubro é data anunciada para a reabertura da renovada Praça do Império em Lisboa. As obras causaram uma polémica nacional por causa da retirada dos brasões florais que representavam as ex-colónias e que foram construídos na ditadura do Estado Novo, em 1961. Depois da pressão dos que viam na retirada de símbolos colonialistas um apagamento da memória, a arquitecta responsável pelo projeto anunciou que a Câmara de Lisboa iria repor os monumentos em calçada. Mas até esta segunda-feira nenhum pedido de parecer de alteração do projeto tinha chegado ainda à Direção-Geral do Património Cultural (DGPC).