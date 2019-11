Clima: Jovens portugueses em greve em vésperas da chegada de Greta Thunberg

A greve climática estudantil, que se realiza na sexta-feira em Portugal pela quarta vez, terá como principal objetivo mobilizar os jovens a participar na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2019 (COP25). Por um lado, a greve foi anunciada "em cima da hora", segundo a organização, mas, por outro, a jovem ativista sueca Greta Thunberg deverá visitar Portugal já na próxima semana.

A expectativa quanto ao número de participantes na greve climática que se realiza na sexta-feira não é muita, até porque vão aderir menos cidades, mas a organização considera que, neste momento, o mais importante não é contar pessoas. "A greve foi anunciada um pouco em cima da hora, mas esperamos a presença de muita gente. No entanto, o principal agora não é o número de pessoas presentes, mas conseguir mobilizar o máximo de gente possível para a COP25", que começa na próxima semana, contou à Lusa Alice Gato, uma das jovens envolvidas na organização da Greve Climática Global em Portugal.

Neste momento estão confirmadas greves em cinco localidades: Lisboa, Porto, Coimbra, Faro e Santa Maria, nos Açores. Estão também previstos outros tipos de ações em Penafiel, Évora e Caldas da Rainha, acrescentou. Alice Galo contou à Lusa que há muitos jovens dispostos a viajar até às cidades, onde se vai fazer greve, para aderir ao protesto.

É o caso da estudante do ensino secundário Inês Aleixo, que vai viajar da Marinha Grande para participar na manifestação prevista para Lisboa. A jovem foi uma das responsáveis pela organização da greve climática em Leiria, que se realizou no final de setembro, mas desta vez o seu trabalho está a passar por organizar e dar apoio a quem queira participar na ação de Lisboa.





Greta Thunberg deverá chegar a Lisboa "no início de dezembro". A ativista está a atravessar o Oceano Atlântico de veleiro, depois de a Cimeira sobre as Alterações Climáticas (COP25) ter sido movida do Chile para Madrid, Espanha.