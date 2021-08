Bombeiros, estudantes, empresários, cidadãos comuns aparecem em vídeo promocional do PS a elogiar o combate à pandemia. Quase todos eles são dirigentes locais socialistas

"Cidadãos comuns" em vídeo do PS são militantes e dirigentes socialistas

Antes de António Costa subir ao palanque do Portimão Arena para o discurso de encerramento, os delegados do PS aplaudiram um vídeo de breves minutos onde cidadãos comuns, de bombeiros a professores, elogiavam a gestão da pandemia do Executivo socialista. Eram apresentados como bombeiros, professores, contabilistas, psicólogos, empresários e estudantes portugueses de vários sectores da sociedade. Contudo, os elogios podem não ser assim tão insuspeitos: são quase todos militantes socialistas – alguns até dirigentes locais.