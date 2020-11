Chuva intensa provocou várias inundações no concelho de Olhão

A chuva intensa que caiu na quinta-feira à noite no concelho de Olhão, distrito de Faro, provocou dezenas de ocorrências, quase todas relacionadas com inundações da via pública, disse à Lusa fonte da proteção civil.

A chuva começou a cair com intensidade a partir das 17h30 e só acalmou já depois das 22h00, tendo causado inundações sobretudo na via pública, adiantou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.





Continuam as inundações no #Algarve, imagens de há instantes em #Olhão.

Evite sair de casa e precaução nas estradas.

Vítor Candido#FMA pic.twitter.com/MI215BnVwj — Meteo Trás-os-Montes - Portugal (@MeteoTrasMontPT) November 26, 2020

"Recebemos dezenas de pedidos de auxílio. Foram sobretudo inundações na via pública, que afetaram as redes viárias e algumas em habitações. Não há registo de vítimas", disse a fonte do CDOS cerca das 07h30.

O balanço da situação vai ser feito esta sexta-feira de manhã pelas autoridades municipais.



Nas redes sociais circularam imagens das inundações.



As imagens impressionam pela quantidade de água que invadiu as estradas da cidade algarvia.