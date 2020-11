Suspeito de violência doméstica detido com dezenas de armas em casa

busca domiciliária

A carregar o vídeo ...

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve na quinta-feira um homem de 50 anos em Benavente na sequência de um processo de violência doméstica. O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE), apreendeu ainda dezenas de armas e munições durante aOs militares, revela a GNR em comunicado enviado às redações, apreenderam 14 caçadeiras, duas carabinas, dois revólveres, uma faca, um arco com várias flechas e centenas de munições.O suspeito já foi presente ao Tribunal de Santarém. Foi proibido de contactar com a vítima, de se aproximar do seu domicílio e local de trabalho e proibido de "adquirir ou deter armas de fogo e armas brancas".