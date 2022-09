Chuva intensa. Homem arrastado por deslizamento de terras em Oeiras

As mais lidas

Uma enxurrada provocada pelas chuvas intensas da manhã desta terça-feira provocou um aluimento de terras que arrastou um homem, que entrou em paragem cardíaca e foi reanimado pelos bombeiros. Foi transportado em estado grave para o Hospital de São Xavier, em Lisboa.





O incidente, segundo explicou aofonte policial, ocorreu na Avenida Infante D. Henrique, em Tercena, Oeiras. A enxurrada de água arrastou a vítima, com idade entre os 30 e 40 anos, para a rotunda das Seleção, sob o IC19.Há registo de danos em viaturas e no pavimento.O alerta foi às 09h15. Foram mobilizados mais de duas dezenas de operacionais.O homem foi inicialmente resgatado por populares, que iniciaram as manobras de reanimação.