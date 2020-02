Chicão indica sogra para a cúpula do CDS-PP

Dos 59 membros da Comissão Executiva e da Comissão Política Nacional do CDS-PP, seis são mulheres. Entre elas, encontra-se a sogra do líder centrista Francisco Rodrigues dos Santos.





Rosa Guerra e a filha Inês Vargas

Rosa Guerra é uma das maiores apoiantes do novo presidente do CDS. Guerra lidera a distrital centrista de Leiria e era vogal da CPN de Assunção Cristas – manteve agora o mesmo lugar. É também mãe de Inês Vargas, noiva de Francisco Rodrigues dos Santos.



À SÁBADO, Guerra diz ter recebido uma chamada para ir até à sala da candidatura de Rodrigues dos Santos, onde foi convidada a integrar a lista para a Comissão Política Nacional.



"Não tenho nenhuma história especial com o Francisco, até porque se contam os minutos em que nos cruzámos e eu apenas entrei na sala da sua candidatura duas vezes e de forma muito breve. Quanto à ligação familiar, só alguém muito maldoso pode usar esse tipo de argumentos. Creio que quer eu, quer o Francisco, temos o nosso percurso político e pessoal e já demos provas do nosso valor muito antes de nos conhecermos", afirma Guerra, que foi presidente da Concelhia do CDS do Bombarral, vereadora na autarquia da mesma cidade e, além da de Assunção Cristas, integrou a direção de Paulo Portas.



Rosa Guerra garante que Francisco Rodrigues dos Santos é "é um líder forte, uma pessoa de consensos, mas que não abdica dos seus valores". "O facto de ele vir a ser meu genro, é só um pormenor que, já agora, me deixa muito feliz e orgulhosa", afirma à SÁBADO.



