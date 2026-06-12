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Chega vai avançar com proposta para privatizar RTP

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O partido liderado por André Ventura considera que os custos com a estação de televisão pública são "incomportáveis" e que a RTP se tornou "um refúgio" de pessoas que "só lá estão por razões políticas".

O Chega vai avançar com uma proposta no Parlamento, em setembro, para a privatização da RTP, noticia esta sexta-feira o semanário

O partido liderado por André Ventura já várias vezes tinha criticado a RTP.
O partido liderado por André Ventura já várias vezes tinha criticado a RTP. Manuel de Almeida/Lusa

O partido liderado por André Ventura justifica a iniciativa com o que classifica de "custos incomportáveis" da estação pública de televisão e acusa a RTP de se ter tornado "um poço sem fundo de dinheiro público, e que, ainda por cima, se tornou o refúgio de pessoas que já não representam a sociedade portuguesa e só lá estão por razões políticas".

O semanário, que cita fontes do partido, refere que o Chega já encetou conversações com o Governo sobre a venda ou reestruturação da estação pública.

A RTP fechou o ano passado com prejuízos de 3,9 milhões de euros.

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