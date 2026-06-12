Contas de Pinto da Costa esvaziadas nos meses antes da sua morte

António Muchaxo: "O general Ramalho Eanes casou aqui, no Muchaxo. Eu era muito amigo do sogro"
Ana Taborda
Justiça quer explicações da viúva, Cláudia Campo, avança do Correio da Manhã.
São dezenas e dezenas de levantamentos. As contas de Pinto da Costa foram esvaziadas nos meses que antecederam a sua morte. O ex-líder portista já estava muito debilitado, muitos garantem que estava acamado e já sem ser capaz de ter noção do que fazia, quando aconteceram levantamentos de elevados valores.
Há, por exemplo, um documento - junto ao processo de partilhas interposto pelo filho mais velho, Alexandre - em que se diz que Pinto da Costa foi levantar 600 mil euros ao banco em notas. O documento é datado de dezembro, dois meses antes de morrer.
Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã.