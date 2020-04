Covid-19: Portugal com 629 mortos e 18.841 infetados

O número de mortos em Portugal devido à pandemia do novo coronavírus aumentou esta quinta-feira para 629 - mais 30 que no dia anterior.O País regista agora 18.841 casos de infeção, um aumento de mais 750 relativamente à véspera. De acordo com o mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde, há 229 pessoas internadas nos cuidados intensivos.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (355), seguida pelo Centro (146), pela região de Lisboa e Vale Tejo (115) e do Algarve (9). O boletim regista quatro óbitos nos Açores.

Há ainda 493 casos recuperados, um aumento de 110 casos comparativamente com o dia anterior.

Das mortes registadas, 413 tinham mais de 80 anos, 131 tinham idades entre os 70 e os 79 anos, 59 entre os 60 e os 69 anos, 18 entre os 50 e os 59 anos e oito óbitos na faixa entre os 40 e os 49 anos.Em Portugal registavam-se na quarta-feira 599 mortos associados à covid-19, mais 32 do que na véspera, e 18.091 infetados (mais 643).

A pandemia do novo coronavírus já matou pelo menos 137.500 pessoas em todo o mundo desde que surgiu em dezembro na China. Há também 2.083.820 casos de infeção em 193 países.

Pelo menos 450.500 doentes foram considerados curados pelas autoridades de saúde.



Com Lusa.