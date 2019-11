O atendimento a doentes considerados não urgentes está a entupir hospitais em Portugal e a criar enormes filas de espera devido à falta de médicos de família. De acordo com o Jornal de Notícias, que cita dados do Portal do SNS, 43% dos atendimentos feitos em hospitais durante este ano foram de chamadas "falsas urgências" – um número maior relativamente ao mesmo período de 2018 e 2017.

A situação é mais crítica na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde faltam mais médicos de família, metade dos doentes que afluem aos hospitais receberam pulseiras verdes e azuis.

Esta quinta-feira, o PSD vai interpelar o Governo sobre a "situação da saúde em Portugal", no primeiro debate do género da legislatura e que conta com a presença obrigatória do executivo de António Costa.