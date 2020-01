O Congresso do CDS começou com um momento in memoriam em honra do fundador do CDS, Diogo Freitas do Amaral. No 28.º Congresso do CDS, a decorrer esta sábado e domingo em Aveiro, os militantes foram convidados a honrar o ex-ministro português que morreu a 3 de outubro de 2019. No entanto, o minuto de silêncio não foi geral, já que os presentes estavam a entrar no pavilhão, sem se aperceberem do momento que se cumpria, conversando uns com os outros.Luís Queiró, presidente da mesa do Congresso, pediu ainda que se lembrassem dos centristas históricos Carlos Alberto Rodrigues e Ivone Fonseca.O congresso eleitoral do CDS vai marcar a despedida de Assunção Cristas , que liderava o partido desde 2017 e que anunciou a sua saída depois das legislativas, que decorreram poucos dias depois da morte de Diogo Freitas do Amaral.Está a decorrer, em Aveiro, o 28º Congresso do CDS-PP. Cinco candidatos enfrentam-se para assumir a liderança deixada vaga por Assunção Cristas depois de, nas legislativas de 2019, o CDS ter passado de 18 deputados para os cinco, conseguindo apenas 4,2% dos votos.Os cinco candidatos à liderança são Abel Matos Santos o deputado e porta-voz João Almeida , o antigo parlamentar Filipe Lobo d´Ávila, o ex-presidente da concelhia de Viana do Castelo, Carlos Meira, e o líder da Juventude Popular, Francisco Rodrigues dos Santos (mais conhecido por Chicão).Foram apresentadas a congresso 15 moções, as cinco dos candidatos a líder e mais dez, de dirigentes e militantes, entre elas uma do eurodeputado Nuno Melo e do parlamentar Telmo Correia.