Num discurso com uma marca pessoal muito forte, Assunção Cristas assumiu na abertura do congresso do CDS a manhã de sábado, 25, que foi ela pessoalmente quem falhou. "Cumpri o caminho traçado e a estratégia proposta, mas cumpre-me hoje reconhecer uma evidência: falhei o resultado", disse a ainda líder dos democratas-cristãos.Assunção Cristas referia-se à incapacidade para "ser parte de uma maioria alternativa", face à nova realidade que foi a criação da troika (a que tantas vezes, enquanto líder do CDS se referiu como "as esquerdas encostadas" -- desta vez, deixou a sua criação de fora do discurso)."Saio triste pelo resultado, mas tranquila por saber que dei tudo o que podia por aquilo em que acredito" (da iniciativa privada, à defesa da vida, à maior importância das mulheres na vida", exemplificou)."Entrei há 12 anos para o CDS, comecei como alguém que vinha de fora", "defendi apaixonadamente aquilo em que acredito", referiu Cristas mais para o fim do seu discurso em que se assegurou como a "voz aguerrida", a única, aliás: "Era evidente que nenhum outro partido em Portugal estava interessado em fazer oposição."Cristas voltou a recordar, assim, a posição que assumiu sobretudo depois do seu bom resultado nas autárquicas de 2017: a de que era a verdadeira líder da oposição.Contudo, "este não é nem o momento nem o dia apropriado para dissecar os erros". Cristas preferiu depois falar do futuro -- já sem ela.Falando diretamente para o congresso, pediu aos militantes um "debate profundo, sério, leal e a olhar para o futuro". Os centristas têm cinco moções em discussão nas próximas "sete horas de trabalhos", segundo tinha estimado previamente o presidente da mesa, Luís Queiró.Que, desejou Cristas, o congresso seja "clarificador" para "abrir um futuro luminoso para o CDS."Além do aplauso quando subiu ao palco, o congresso do CDS voltou a aplaudir (dessa vez sentado) quando cristas lhes agradeceu "pelo tanto que aprendi convosco, com todos os portugueses do norte a sul do país, nas regiões autárquicas".Terminado o discurso -- em que citou com naturalidade o Papa Francisco para descrever a sua missão: a política como uma forma de caridade -- Cristas abandonou a sala dos trabalhos, que se realizam em Aveiro.