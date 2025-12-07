Catarina Martins diz que não se podem fazer negócios à conta das populações do Interior

Sábado – Pense por si

Em causa o projeto da central solar Sophia, na Beira Baixa.

A candidata presidencial Catarina Martins afirmou este domingo que não se podem fazer negócios para um punhado de pessoas à conta da vida das milhares de que vivem no Interior, numa alusão ao projeto da central solar Sophia.

Catarina martins, candidata às eleições presidenciais
Catarina martins, candidata às eleições presidenciais DR

"Aqui na Beira Baixa estão a ser instaladas uma série de centrais solares enormes. Estamos a falar ao equivalente a 400 campos de futebol, com painéis fotovoltaicos. É um absurdo. O projeto [central solar] fotovoltaica Sophia é um dos últimos grandes projetos que agora está a ameaçar a população", declarou a também eurodeputada e antiga coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), à agência Lusa.

A candidata presidencial apoiada pelo BE deslocou-se hoje à localidade de Mata da Rainha, no concelho do Fundão, distrito de Castelo Branco, para ouvir as preocupações da comunidade local sobre o projeto da central solar fotovoltaica Sophia.

Este projeto abrange os municípios do Fundão, Idanha-a-Nova e Penamacor, no distrito de Castelo Branco, e representa um investimento que ronda os 590 milhões de euros, para uma capacidade instalada de 867 MWp (Megawatt pico).

Trata-se de um projeto com 390 hectares de área ocupada por módulos fotovoltaicos, 435 hectares considerando todas as infraestruturas, e um total de 1.734 hectares de área vedada.

"Estamos a estragar terra agrícola, muito produtiva, absolutamente necessária para o país, para a sua soberania alimentar e para o seu equilíbrio ecológico com painéis fotovoltaicos. Não há nenhuma razão para o fazer", sustentou.

Catarina Martins entende que a produção de energia solar em Portugal pode e deve ser feita para a transição energética, mas "tem que ser descentralizada e não com grandes campos que estão a matar terrenos agrícolas".

"Neste momento estão a abater árvores que é proibido abater por boas razões. Estão a destruir a paisagem natural e estão a destruir a capacidade produtiva e agrícola desta terra e a qualidade de vida e ambiental destas populações", vincou a candidata presidencial.

A também eurodeputada já questionou a União Europeia sobre este assunto e está à espera que a Comissão Europeia se pronuncie em breve.

"Acho que não podemos fazer negócios para um punhado de pessoas à conta da vida das milhares de pessoas que aqui vivem. Portugal não pode ser isto", disse.

Catarina Martins defende que uma boa economia não é aquela em que "alguns fazem grandes negócios para os seus bolsos".

"Uma boa economia é aquela que respeita as populações e a população da Beira Baixa já é sacrificada vezes demais com negócios que só destroem a sua qualidade de vida e não lhes traz nada. Pelo contrário. Ainda por cima vê-se abandonada sem serviços públicos fundamentais e a necessidade de ter um emprego de qualidade bem pago, que nenhuma destas centrais lhes vai trazer", vincou.

Tópicos Energia solar Produtos agrícolas Agricultura Catarina Martins Bloco de Esquerda Castelo Branco Portugal Comissão Europeia União Europeia Penamacor Idanha-a-Nova
