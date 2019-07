"[Estão isentos] os prédios inseridos em centros históricos, paisagens culturais e conjuntos classificados como monumentos nacionais, independentemente de estarem em zona classificada pela UNESCO", pode ler-se na missiva enviada às repartições, à qual o Jornal de Notícias teve acesso.



Em 2009 as Finanças deixaram de cobrar IMI a prédios classificados individualmente como monumento nacional, quer estivessem em zonas classificadas pela UNESCO ou não. Os proprietários de outras casas em zonas históricas começaram então a contestar este pagamento e os tribunais deram razão a estes proprietários, considerando os pagamentos ilegais, fazendo com que o Governo tivesse de devolver o valor do imposto pago, com juros.



A circular impõe ainda que a Autoridade Tributária desista das dezenas de processos que decorrem em tribunal e não conteste "processos novos", nem recorra de "decisões judiciais desfavoráveis. Os proprietários das casas têm, no entanto, de provar que moram num centro histórico classificado pela UNESCO, pedindo uma declaração da Direção Regional da Cultura para entregar na repartição de Finanças.

Os proprietários de habitações em centros históricos classificados pela UNESCO vão deixar de pagar o imposto municipal sobre imóveis (IMI) relativo a esses espaços. A decisão foi comunicada pelas Finanças este mês para todas as repartições nacionais.Uma circular foi enviada para as repartições das Finanças de todo o país no passado dia 9 de julho e assinada pela subdiretora-geral dos impostos sobre património, Lurdes Ferreira, avança o Jornal de Notícias. Os moradores dos centros históricos do Porto, Guimarães, Évora, Sintra, Angra do Heroísmo, Óbidos e Elvas ficam agora, oficialmente, isentos de pagar este imposto.