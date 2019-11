A Câmara de Lisboa entregou hoje as chaves de 50 casas do programa Habitar o Centro Histórico, 15 das quais estão prontas a habitar, prevendo-se a conclusão das obras de reabilitação das restantes "até ao primeiro trimestre de 2020".Em declarações aos jornalistas no final da entrega de uma das casas reabilitadas no âmbito deste programa, localizada no Bairro Alto, a vereadora responsável pelo pelouro da Habitação, Paula Marques, adiantou que, ao todo, "neste momento há 15 casas requalificadas".Depois, acrescentou, à medida que as restantes vão sendo requalificadas e vão ficando prontas - "porque as casas não ficam prontas ao mesmo tempo" - irão sendo entregues."Alinhámos a entrega das casas em função da necessidade de saída das pessoas [das antigas habitações]", salientou.O programa Habitar o Centro Histórico foi criado para garantir casas com rendas acessíveis aos moradores do centro histórico da cidade em risco comprovado de perda de habitação.Na primeira fase do programa, que terminou em maio, foram entregues 100 habitações, nas freguesias de Santo António, São Vicente, Misericórdia e Santa Maria Maior.Nesta segunda fase, com 50 habitações, foram também incluídas as freguesias da Estrela e de Arroios."Foi um esforço de recuperação do património municipal que conseguimos fazer com uma importância grande que é as pessoas não saírem dos seus bairros, não saírem das suas zonas, não saírem dos sítios onde estavam habituadas a viver, onde tinham vivido muita da sua vida", salientou o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina (PS), notando que o programa Habitar o Centro Histórico "insere-se num trabalho mais vasto que se está a fazer em matéria de habitação".O objetivo, reiterou, é "dar a cada lisboeta uma casa, uma habitação digna, assegurar esse direito aos lisboetas que necessitam".A este propósito, o autarca repetiu que a Câmara de Lisboa quer chegar ao fim de 2019 com 800 casas atribuídas."Seiscentas casas no ano passado, oitocentas até este ano e já um conjunto de obras que estão em curso que nos permitirão durante o próximo ano intensificarmos ainda mais o ritmo de entrega de habitações na cidade de Lisboa nos vários programas", disse, destacando que com o novo regulamento de habitação passarão a existir dois programas, o de rendas apoiadas (para pessoas em situação de maior vulnerabilidade) e o de rendas acessíveis (principalmente destinado a jovens e classe média).