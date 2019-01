Prazo internupcial obriga as mulheres a esperar 300 dias para voltar a casar após um divórcio ou viuvez, enquanto no caso dos homens o prazo é de 180 dias. Projeto do BE, PS e PAN propõe fim deste prazo.

O fim do prazo internupcial, disposição legal que obriga as mulheres a esperar 300 dias para voltar a casar após um divórcio ou viuvez – enquanto no caso dos homens o prazo é de 180 dias –, vai ser esta quarta-feira debatido na Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, segundo o Diário de Notícias.

Desde o início de 2017 que o Bloco de Esquerda (BE), o PS e o PAN tentam alterar a norma do Código Civil. A primeira proposta foi feita pelo BE, que propôs o prazo internupcial de 180 para ambos os sexos. O projeto de lei do PS reduzia o tempo de espera para 30 dias e a proposta do PAN acaba de vez com este prazo. A última proposta juntou os três partidos, que subscreveram um texto conjunto entregue em julho de 2017 na Assembleia da República.

No entanto, por os partidos não fazerem maioria – e o PCP, PSD e CDS manifestarem reservas relativamente à proposta –, o processo ficou estagnado. Apesar de manifestar reservas, o PSD deixou a porta aberta, exigindo contudo que o projeto fosse melhorado.

"Vamos tentar uma solução que recolha maior apoio", disse ao jornal a deputada do Bloco Sandra Cunha, explicando que se deverá tentar na lei a presunção de paternidade após o divórcio ou a viuvez. Apesar de não considerar a solução ideal, Sandra Cunha acredita que é "um mal menor" se for possível acabar com o prazo internupcial.

Presente no Código Civil, a presunção de paternidade estabelece que "o filho nascido ou concebido na constância do matrimónio tem como pai o marido da mãe". Já o prazo internupcial, inscrito na lei em 1966, foi criado com o propósito afastar dúvidas quanto à paternidade de um filho nascido após a dissolução do casamento.