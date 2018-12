Condutor do veículo que provocou o acidente está em estado grave. Há outros quatro feridos ligeiros.

Um veículo em contramão na A1 chocou, este sábado à tarde, com sete viaturas - uma destas um autocarro de passageiros - nos Carvalhos, em Gaia. O condutor do veículo que provocou o acidente está em estado muito grave, sabe o Correio da Manhã.



Há outros quatro feridos ligeiros a registar.



O carro em contramão, um Peugeot, provocou dois acidentes no espaço de 400 metros e ficou completamente destruído. Só parou quando embateu frontalmente com uma carrinha.



O trânsito está condicionado, a fazer-se apenas por uma via.



Em atualização