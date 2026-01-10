Sábado – Pense por si

Presidenciais 2026

Carneiro pede ao PS "entrega e compromisso" para garantir Seguro na 2.ª volta

Lusa 17:00
O secretário-geral do PS pediu este sábado aos socialistas "empenhamento, entrega e compromisso" para garantir a passagem de António José Seguro à segunda volta das presidenciais, elogiando a proposta de um pacto para a saúde apresentada pelo candidato.

José Luis Carneiro
José Luis Carneiro DR

José Luís Carneiro, que já tinha estado com António José Seguro no primeiro dia oficial de campanha, voltou este sábado a juntar-se à caravana do candidato presidencial apoiado pelo PS e, pela primeira vez, teve uma intervenção no púlpito.

O líder do PS elogiou a proposta do candidato presidencial para um pacto para a saúde, que disse ver "com muito bons olhos, uma medida na qual António José Seguro tem insistido ao longo de toda a sua candidatura.

"Quero pedir-vos um especial empenhamento, entrega, compromisso nestes oito dias de campanha para garantirmos a passagem de António José Seguro à segunda volta e termos um Presidente da República que honre o legado de Mário Soares e Jorge Sampaio", pediu, na reta final da sua intervenção.

Neste apelo à mobilização, Carneiro disse que o PS está com Seguro para que ele seja o "Presidente da República de todos os portugueses e de todas as portuguesas".

"Este grande partido decidiu apoiar a candidatura de António José Seguro, ele não é um candidato partidário, mas tem o apoio de todo o PS na sua candidatura", assegurou.

O líder do PS elogiou o "equilíbrio e o bom senso" de Seguro.

"O perfil humano e cívico de Seguro dá-nos essas garantias da defesa da Constituição", defendeu ainda.

Para Carneiro, há quem divida a sociedade, mas a candidatura de Seguro "procura criar um campo comum da democracia, dos humanistas, dos sociais-democratas, dos democratas-cristãos".

