Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Portugal

Carneiro diz que acordo sobre PSU protege vulneráveis e rejeita cálculos partidários

Lusa 19:58
Adicione como fonte preferencial no Google
As mais lidas

PS chegou esta quarta-feira a acordo com o Governo para viabilizar a Prestação Social Única.

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, defendeu esta quarta-feira que a viabilização da Prestação Social Única teve como prioridade os "mais vulneráveis", rejeitando cálculos partidários ou leituras sobre futuros entendimentos para o próximo Orçamento do Estado.

Secretário-geral do PS, José Luís Carneiro
Secretário-geral do PS, José Luís Carneiro JOSÉ COELHO/LUSA

"Para nós, desde a primeira hora, a nossa prioridade esteve em acompanharmos as preocupações dos mais vulneráveis, os mais frágeis da nossa sociedade e, por isso, nunca pensamos nestas opções de política em termos de cálculo partidário", afirmou.

O líder socialista falava aos jornalistas, em Sines, no distrito de Setúbal, no âmbito da Rota pela Economia do Mar, após uma reunião com o conselho de Administração dos Portos de Sines e do Algarve (APS), à qual se seguiu uma visita ao Terminal de Contentores.

Para José Luís Carneiro, o acordo garante que "o Governo legisla, adotando uma lei e uma integração das várias prestações numa Prestação Social Única", conferindo uma maior "eficácia no apoio aos mais frágeis".

Artigos Relacionados
Tópicos Orçamentos Líder Socialista líderes Orçamento José Luís Carneiro Partido Socialista Unido Sines Setúbal Algarve American Physical Society
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Carneiro diz que acordo sobre PSU protege vulneráveis e rejeita cálculos partidários