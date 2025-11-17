ASAE apreende 1.326 garrafas de vinho do Douro em parede falsa

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)

A Newsletter Na Revista no seu e-mail

A Brigada Especializada de Práticas Fraudulentas da ASAE apreendeu 1.326 garrafas de vinho para serem indevidamente rotuladas como vinhos reserva DOC Douro e 12.000 rótulos com indicação de reserva DOC Douro.



ASAE

A apreensão ocorreu durante uma operação em um armazém de engarrafamento, comercialização e exportação de vinhos. Durante a ação os inspetores da ASAE perceberam que no local havia uma parede falsa, dissimulada que escondia uma zona onde era efetuado o engarrafamento e distribuição de vinhos DOC Douro, e onde estavam armazenadas garrafas de vinho preparadas para serem rotuladas ilegalmente.

A unidade ilegal foi desmantelada e foram apreendidas 1.326 garrafas de vinho para serem indevidamente rotuladas como vinhos reserva DOC Douro e 12.000 rótulos com indicação de reserva DOC Douro.