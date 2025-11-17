ASAE apreende 1.326 garrafas de vinho do Douro em parede falsa

ASAE apreendeu 1.326 garrafas de vinho para serem indevidamente rotuladas como vinhos reserva DOC Douro.
A Brigada Especializada de Práticas Fraudulentas da ASAE apreendeu 1.326 garrafas de vinho para serem indevidamente rotuladas como vinhos reserva DOC Douro e 12.000 rótulos com indicação de reserva DOC Douro.
ASAE
A apreensão ocorreu durante uma operação em um armazém de engarrafamento,
comercialização e exportação de vinhos. Durante a ação os inspetores da ASAE
perceberam que no local havia uma parede falsa, dissimulada que escondia uma
zona onde era efetuado o engarrafamento e distribuição de vinhos DOC Douro, e
onde estavam armazenadas garrafas de vinho preparadas para serem rotuladas
ilegalmente.
A unidade ilegal foi desmantelada e foram apreendidas 1.326
garrafas de vinho para serem indevidamente rotuladas como vinhos reserva DOC
Douro e 12.000 rótulos com indicação de reserva DOC Douro.
