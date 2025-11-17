Sábado – Pense por si

Portugal

ASAE apreende 1.326 garrafas de vinho do Douro em parede falsa

CM 12:44
As mais lidas

ASAE apreendeu 1.326 garrafas de vinho para serem indevidamente rotuladas como vinhos reserva DOC Douro.

A Brigada Especializada de Práticas Fraudulentas da ASAE apreendeu 1.326 garrafas de vinho para serem indevidamente rotuladas como vinhos reserva DOC Douro e 12.000 rótulos com indicação de reserva DOC Douro.

ASAE
ASAE

A apreensão ocorreu durante uma operação em um armazém de engarrafamento, comercialização e exportação de vinhos. Durante a ação os inspetores da ASAE perceberam que no local havia uma parede falsa, dissimulada que escondia uma zona onde era efetuado o engarrafamento e distribuição de vinhos DOC Douro, e onde estavam armazenadas garrafas de vinho preparadas para serem rotuladas ilegalmente.

A unidade ilegal foi desmantelada e foram apreendidas 1.326 garrafas de vinho para serem indevidamente rotuladas como vinhos reserva DOC Douro e 12.000 rótulos com indicação de reserva DOC Douro.

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

ASAE apreende 1.326 garrafas de vinho do Douro em parede falsa