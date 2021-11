Carlos Moedas também não divulga contrato da Web Summit

Novo executivo mantém o entendimento de Fernando Medina de que documento assinado com Paddy Cosgrave é confidencial.

O executivo de Carlos Moedas também não vai divulgar o contrato assinado com a Websummit. Este foi o entendimento do anterior presidente de câmara, o socialista Fernando Medina. E, segundo disse fonte oficial da autarquia agora à SÁBADO, é para se manter.



"O contrato é confidencial e a questão foi levantada várias vezes no anterior executivo e devido às cláusulas de confidencialidade acabou por nunca ser divulgado", respondeu por email.



O histórico das negas

O tema vem já de trás. No ano passado, como com a pandemia a cimeira tecnológica se realizou online , o organizador Paddy Cosgrave chegou a referir que tinha direito a receber 24,5 milhões de euros por o evento não ter ocorrido presencialmente. Quando se tentou obter o contrato para verificar, não foi cedido aos jornalistas.